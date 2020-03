BONACINI (Pres. Carpi): “Se il campionato si fermerà, giusto guardare alla media punti”

Il Presidente del Carpi Stefano Bonacini in merito all’emergenza Coronavirus, attraverso quanto rilasciato alla Gazzetta di Modena:

“La mia generazione non avrebbe mai pensato di vivere un momento come questo provocato dall’epidemia da Coronavirus. E’ un momento difficilissimo e si può solo essere preoccupati. Per la salute della gente e la ricaduta che ci sarà sul lavoro e sull’economia. Il calcio è meno importante“Se il Coronavirus ce lo consentirà, il campionato andrà concluso. Se così non fosse, credo sia giusto si guardi la media punti, ma mi auguro di poter giocare le partite che restano. Certo, la Serie C poteva fermarsi prima, in sintonia con A e B. Sarà una ecatombe, molte squadre probabilmente non riusciranno ad iscriversi l’anno prossimo”.

