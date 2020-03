CALCIO SICILIANO: tre punti che danno speranza al Trapani. A segno anche l’ex Catania Scaglia

Buone notizie per il Trapani che torna a sperare nella corsa salvezza, in Serie B. Vittoria fondamentale al cospetto della Virtus Entella. Granata che piegano la resistenza ligure al “Provinciale” con il risultato di 4-1. Un autogol di Coulibaly consente agli ospiti di sbloccare il match, ma è troppo forte la voglia di fare risultato in casa Trapani ed al 63′ Evacuo pareggia i conti. Tra il minuto 71 ed il 94 proseguono gli assalti siciliani che determinano le segnature di Pettinari, Taugourdeau e l’ex Catania Scaglia, andato a segno per la prima volta in casacca granata.

