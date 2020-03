BISCEGLIE: tre tifosi multati per atti contrari alla pubblica decenza

Notizia curiosa che giunge da Terni. In occasione della partita Ternana-Bisceglie, tre tifosi ospiti sono stati identificati dalla polizia e sanzionati con una multa che va dai 5mila ai 10mila euro per “atti contrari alla pubblica decenza in luogo aperto al pubblico”. Nello specifico, secondo quanto riportano i colleghi di umbria24.it, avrebbero esultato calandosi i pantaloni e mostrando il fondoschiena ai sostenitori rossoverdi in occasione del gol del definitivo pareggio.

