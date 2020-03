CATANIA: girone C, migliore serie recente di vittorie consecutive

Sale a tre il numero di vittorie consecutive in campionato per il Catania. Piegando la resistenza di AZ Picerno, Vibonese e Bisceglie i rossazzurri fanno registrare la serie migliore di successi di fila nelle ultime partite del girone C di Serie C. Alle spalle degli etnei, Sicula Leonzio e Casertana con due affermazioni di seguito mentre il Potenza ha interrotto la serie di vittorie non andando oltre il pareggio sul campo della Cavese.

