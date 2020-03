CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, con l’Ischia penalizzazione azzerata

La terza vittoria del Catania nel torneo di Lega Pro 2015-16 ebbe come esito l’azzeramento dei punti di penalizzazione inflitti dalla giustizia sportiva per la vicenda “Treni del Gol”. La formazione rossazzurra sconfisse all’esordio casalingo l’Ischia Isolaverde con il risultato di 4-2 di fronte a undicimila spettatori: era il 27 settembre 2015.

Seppur reduci da un doppio impegno esterno ravvicinato, gli etnei mostrarono brillantezza e lucidità nei momenti chiave dell’incontro, facendo valere la supremazia tecnica nei confronti di un avversario ostico e volitivo. Mister Pancaro apportò ulteriori cambiamenti all’undici iniziale, presentando per la prima volta in stagione la coppia centrale composta da Carlo Pelagatti e Dario Bergamelli, i quali andarono a formare l’ossatura difensiva per tutta la durata del campionato. La maglia di centravanti andò sulle spalle di Elio Calderini, il quale sbloccò la contesa allo scoccare del 7′ di gioco con un’azione personale. Tuttavia, i rossazzurri subirono immediatamente la reazione d’orgoglio degli avversari, i quali in due giri di lancette ribaltarono il risultato con Nicholas Izzillo (bordata da fuori area) e Nicola Mancino (rigore).

I rossazzurri sotto nel punteggio non si persero d’animo e pareggiarono i conti con una punizione calciata magistralmente in porta da Andrea Russotto (16′). Il fantasista romano con illustri trascorsi nel Napoli e nelle selezioni giovanili azzurre prese per mano la squadra e la condusse alla vittoria. Al 41′ altra punizione diretta in porta, il difensore Pelagatti si avventò in tuffo dopo la corta respinta del numero uno ischitano e di testa spinse la palla in rete per il 3-2. Nel secondo tempo, il Catania fu abile soprattutto nella gestione di quel risultato ottenuto con tanta fatica. Mister Pancaro effettuò la classica girandola delle sostituzioni, inserendo il mediano Musacci e gli attaccanti Calil e Di Grazia. Furono proprio quest’ultimi a confezionare la rete del definitivo 4-2, ad opera del brasiliano, che fece calare il sipario su quel soleggiato pomeriggio.

VIDEO YOUTUBE – IL GRAN GOL DI RUSSOTTO

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***