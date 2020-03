ELEVEN SPORTS – Serie C, Top 11 centrocampisti: ecco anche tre ex Catania

Eleven Sports, piattaforma ufficiale della Lega Pro, dopo avere realizzato una speciale ‘Top 11’ relativa ai portieri, ai centrali di difesa ed ai terzini che ritiene essersi messi principalmente in evidenza in questo campionato di Serie C, fa altrettanto con riferimento ai centrocampisti. Figurano anche gli ex Catania Francesco Lodi, Fabio Scarsella e Giuseppe Carriero.

Questi gli undici profili scelti:

Nicola Bellomo (Reggina)

Tommaso Morosini (Monza)

Karim Laribi (Bari)

Antonio Cinelli (Vicenza)

Alessandro Di Paolantonio (Avellino)

Giuseppe Carriero (Monopoli)

Francesco Lodi (Triestina)

Ivan Varone (Reggio Audace)

Mario Prezioso (Vibonese)

Ronaldo (Padova)

Fabio Scarsella (Feralpisalò)

