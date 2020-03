CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, Scarsella firmò la rimonta sul Monopoli

Secondo appuntamento con la rubrica che ricorda tutte le affermazioni rossazzurre in questi cinque anni di Serie C. Dopo il vittorioso esordio in quel di Matera, gli etnei espugnarono pure il difficile campo del Monopoli, proseguendo trionfalmente la marcia verso l’azzeramento dei punti di penalizzazione.

Il successo in rimonta allo stadio “Vito Simone Veneziani” portò nuovamente la firma del centrocampista Fabio Scarsella, già match-winner della gara precedente. La gara in questione ebbe luogo mercoledì 23 settembre 2015 in notturna di fronte a circa tremila spettatori. Rispetto alla gara di Matera Pippo Pancaro apportò varie modifiche all’undici titolare: gettò nella mischia dal primo minuto Garufo e Ferrario in difesa, cambiò tutto il centrocampo e rimpiazzò lo squalificato Russotto con Calderini.

L’incontro fu palpitante fin dal principio. Calderini ebbe due palle gol nella prima frazione di gioco: un colpo di testa che si stampò sul palo e una conclusione dalla distanza sventata in angolo dal portiere. Tuttavia fu il Monopoli a passare in vantaggio, nell’occasione il difensore di casa Esposito si dimostrò abile nel liberarsi dalla marcatura e segnare di testa. Mister Pancaro, nel tentativo di ribaltare il punteggio, inserì due innesti dalla panchina: il centrocampista Scarsella e l’esterno offensivo Falcone. Furono proprio i due giocatori subentrati a confezionare la rimonta con due gol in fotocopia: cross dalla fascia e colpo di testa dell’accorrente centrocampista. Reti pesantissime che permisero al Catania di espugnare l’ostico campo pugliese e soprattutto di accorciare ulteriormente la penalità in classifica.

VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

