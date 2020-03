LA DOMENICA ALLO STADIO: “Catania, aumento capitale Finaria da escludere. Vendita unica strada”

La Domenica allo Stadio, pagina Facebook vicina al tifo organizzato della Curva Nord Catania:

“In queste settimane che sanno di Noi, della nostra vita, delle preoccupazioni che si frappongono alla volontà di farcela ed uscirne fuori prima possibile in una altalena di sentimenti contrastanti, non abbiamo scritto del Catania, del suo presente e, soprattutto, del suo destino. Non tanto o non solo perché il campionato resta fermo, ma perché riteniamo necessario che i professionisti, per primo lo attuale AD del Catania, chiamati ad un miracoloso salvataggio, possano operare con la necessaria efficacia e lucidità. Un aumento di capitale sociale di Finaria è da escludere. Unica strada rimane la vendita. Lo sanno, lo sappiamo. Come, a chi, in che modo, lo lasciamo a loro. Noi siamo qui. Attenti, nonostante tutto, quanto basta. Il Catania è un pensiero che ci accompagna perché vive con Noi. Ma loro sanno anche questo… “46”Ti Amo”.

