CATANIA: ritorno a porte chiuse quattro mesi dopo…

24 novembre 2019. Quattro mesi fa il Catania si trovava costretto a disputare il match casalingo di campionato con la Casertana a porte chiuse per insufficienza del numero di steward autorizzato. Fu un chiaro campanello d’allarme sulla situazione finanziaria del club rossazzurro e l’inizio di una lunga serie di criticità che bombardarono il Catania. La partita sembrava quasi una seduta d’allenamento per le due squadre che, nell’arco dei 90′, non andarono oltre il risultato di 1-1. Caldore al 36′ portò in vantaggio i falchetti, rispose Curiale al minuto 49. Se allora il “Massimino” era deserto, nelle gare successiva il Catania giocò in uno stadio con ampi spazi di vuoto e senza il sostegno degli ultras fino al 2 febbraio, data dell’ultima sconfitta stagionale. Squadra di mister Lucarelli che, quindi, da domenica pomeriggio a Bisceglie rivivrà la sensazione di scendere in campo in un clima a dir poco surreale.

