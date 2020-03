COMUNE DI CATANIA: raccolta fondi per sostenere famiglie in difficoltà

A Catania ci sono migliaia di nostri concittadini nella difficoltà oggettiva di poter provvedere al sostentamento delle proprie famiglie, aggravato oggi dall’emergenza Coronavirus .

Non possiamo più aspettare!

È per questa ragione che il Comune di Catania ha deciso di avviare una campagna di raccolta fondi che abbiamo chiamato

“CATANIA AIUTA CATANIA”.

Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti.

Partecipa, donando, alla raccolta fondi solidale per sostenere le famiglie in difficoltà.

I fondi raccolti verranno devoluti al BANCO ALIMENTARE

e saranno destinati per:

– Acquisto pacchi spesa e/o buoni spesa devoluti al Banco Alimentare che provvederà, con l’ampia rete di strutture caritative convenzionate e l’ausilio di protezione civile e altri gruppi di volontariato, ad aiutare i cittadini in difficoltà.

Oggi, come catanesi, siamo chiamati a dare il nostro contributo, manifestando sensibilità e solidarietà verso chi non riesce neanche ad acquistare i beni di prima necessità per sé e per i propri cari.

Tutti insieme riusciremo a superare anche questo difficile momento.

Grazie di cuore per tutto ciò che potrai fare.

Aiutaci anche tu, DONA ORA!

#CATANIAAIUTACATANIA è l’iniziativa ufficiale messa in campo dal Comune di Catania​

