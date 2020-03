MARTORELLI (ag. FIFA): “Stipendi, l’Assocalciatori non si preoccupi solo di chi gioca in Serie A”

L’agente Fifa Giocondo Martorelli critica il Presidente dell’Assocalciatori Damiano Tommasi, ai microfoni di tuttomercatoweb.com:

“Il presidente dell’Aic Tommasi dovrebbe rappresentare tutti i calciatori dalla A alla D e invece vedo che si preoccupa solo di quelli della A e delle loro possibili riduzioni d’ingaggio. Sarebbe invece opportuno pensare anche a questi ragazzi che guadagnano 1200 euro al mese. Avrebbero diritto al vitto ma le società non possono offrirglielo perché i ristoranti sono chiusi. E così sono costretti a fare la spesa e sottoposti quindi anche ad un eventuale contagio. Tra l’altro vivono in 4 o 5 in un appartamento di cinquanta metri quadrati. Tommasi non se ne è mai preoccupato e non ha mai sollecitato il ministro Spadafora a intervenire su questa situazione, per questi ragazzi. Peraltro stiamo parlando di persone che dopo la quarantena avrebbero potuto raggiungere le loro famiglie. E invece sono stati lasciati soli, abbandonati”.

