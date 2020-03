CORONAVIRUS – Serie C: Carrarese, l’appello dell’ex Catania Caccavallo. Monza, Berlusconi lascia l’Italia

Silvio Berlusconi lascia l’Italia. Secondo quanto riferito da alcuni siti stranieri, su consiglio dei suoi medici, il patron del Monza si sarebbe spostato in una sua villa in Provenza. Decisione dettata dall’emergenza Coronavirus. I medici hanno prescritto al leader in via cautelativa di “stare in sicurezza anti-contagio”. Con Berlusconi c’è anche c’è Marta Fascina, deputata trentenne nata a Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) e residente a Portici, nel napoletano, che da qualche tempo gli è molto vicina.

Per quanto concerne un altro club di Serie C, l’attaccante della Carrarese Giuseppe Caccavallo, che ha indossato la maglia del Catania nella stagione 2017/18, fa un appello ai tifosi: “Ragazzi, fate come: io resto a casa per combattere il Coronavirus“.

