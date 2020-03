CORONAVIRUS: Università di Catania raccoglie fondi per ospedali catanesi

L’Università di Catania promuove una raccolta fondi per l’acquisto di attrezzature sanitarie e dispositivi di protezione da donare agli ospedali catanesi per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Con la raccolta fondi “UNICT aiuta chi ti aiuta”, docenti, personale e studenti e tutti i cittadini possono offrire un proprio contributo per sostenere il finanziamento delle strutture ospedaliere di riferimento – Policlinico, San Marco, Cannizzaro, Garibaldi -, in particolare per l’acquisto di dispositivi di protezione, farmaci, ventilatori polmonari e altre apparecchiature fondamentali per la cura dei pazienti affetti da Covid-19.

> Chiunque può contribuire con una propria donazione tramite bonifico bancario all’IBAN IT96N0521616903000008092222, intestato all’Università di Catania, indicando la causale “Coronavirus”.

> Docenti e personale dell’Ateneo possono donare una quota semplicemente autorizzando online la trattenuta dallo stipendio.

