CORONAVIRUS – Arco Wembley illuminato con tricolore italiano, Gravina (Pres. FIGC): “Italia e Inghilterra sono più vicine”

Nel giorno in cui si sarebbe dovuta disputare l’amichevole tra la Nazionale italiana di Roberto Mancini e quella inglese di Gareth Southgate, l’arco dello stadio londinese di Wembley si mostra illuminato con il tricolore italiano. La Football Association ha accompagnato l’iniziativa con un messaggio nel maxischermo di fronte la Olympic Way: “Siamo separati, ma siamo insieme. Forza Italia #distantimauniti”.

Questo il commento del presidente della FIGC Gabriele Gravina: “Grazie al calcio, Italia e Inghilterra sono più vicine. Ho ringraziato personalmente il presidente della federazione inglese Greg Clarke per la bellissima iniziativa di questa sera, animata da un sincero sentimento di vicinanza e di condivisione in un momento così difficile per l’Europa intera. Una volta tornati in campo, sia in Italia che nelle sedi internazionali, dovremo continuare a valorizzare la solidarietà e l’amicizia rafforzate da questa emergenza”.

