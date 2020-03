ELEVEN SPORTS – Serie C, Top 11 terzini: ecco anche Pinto e due ex Catania

Eleven Sports, piattaforma ufficiale della Lega Pro, dopo avere realizzato una speciale ‘Top 11’ relativa ai portieri ed ai centrali di difesa che ritiene essersi messi principalmente in evidenza in questo campionato di Serie C, fa altrettanto con riferimento ai terzini. Figura anche il laterale sinistro del Catania Giovanni Pinto, che ha totalizzato finora 31 presenze in casacca rossazzurra (Coppa Italia compresa). Tra gli altri si leggono, inoltre, i nomi degli ex Catania Baraye e Rapisarda, quest’ultimo cresciuto nelle giovanili etnee. Questi gli undici profili scelti:

Giovanni Pinto (Catania)

Carlo Mammarella (Ternana)

Fabio Tito (Vibonese)

Alessandro Favalli (Reggio Audace)

Armando Anastasio (Monza)

Davide Guglielmotti (Renate)

Filippo Costa (Bari)

Francesco Rapisarda (Sambenedettese)

Joel Baraye (Padova)

Fabiano Parisi (Avellino)

Sergio Contessa (Catanzaro)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***