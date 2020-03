ELEVEN SPORTS – Serie C, Top 11 centrali di difesa: ecco anche Silvestri e l’ex Catania Bellusci

Eleven Sports, piattaforma ufficiale della Lega Pro, dopo avere realizzato una speciale ‘Top 11’ relativa ai portieri che ritiene essersi messi principalmente in evidenza in questo campionato di Serie C, fa altrettanto con riferimento ai difensori. Figura anche il centrale del Catania Tommaso Silvestri. Leader del reparto arretrato etneo, ha totalizzato finora 72 presenze in casacca rossazzurra. Tra gli altri si legge, inoltre, il nome dell’ex Catania Giuseppe Bellusci che attualmente è vincolato al Monza, in odore di promozione in Serie B. Questi gli altri nove profili scelti:

Giuseppe Loiacono (Reggina), Daniel Cappelletti (Vicenza), Anton Kresic (Padova – in prestito dall’Atalanta), Minel Šabotić (Carpi), Alessio Sabbione (Bari), Ciro De Franco (Monopoli), Alessandro Lambrughi (Triestina), Alessandro Spanò (Reggio Audace), Giacomo Risaliti (Pontedera).

