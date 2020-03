FIFA: allo studio norma per estendere contratti in scadenza

La FIFA sta valutando seriamente l’ipotesi di prolungare le competizioni, a seguito dell’emergenza Coronavirus nel mondo. Questa eventualità comporterà conseguenze anche per i contratti dei calciatori. Si sta studiando una nuova norma per prolungare i contratti attualmente in scadenza al 30 giugno fino al termine effettivo della stagione 2019/20, ma non è semplice trovare una soluzione. Basti pensare anche alle clausole inserite in determinati contratti, vedi opzioni per il riscatto, bonus e quant’altro. Tutto questo a patto che si riesca fattivamente a ripartire, in tale contesto s’inserisce anche il discorso legato allo stipendio dei calciatori.

