GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “La stagione va condotta sino in fondo, ma ancora non sappiamo quando si ripartirà”

Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro, fa il punto della situazione in merito al diffondersi del Coronavirus che ha determinato anche la sospensione del campionato. Questo il suo intervento a Italpress:

“Speravo di non aver ragione, purtroppo ho azzeccato la pericolosita’ di questo maledetto virus sin dall’inizio. Adesso siamo in un periodo buio, però noi italiani siamo migliori di cio’ che sembriamo: siamo confusionari in tempi normali, in quelli difficili viene invece fuori parte migliore del paese, la voglia di farcela. Diversi casi di Coronavirus? Sì, ma abbiamo instaurato con la parte sanitaria un protocollo che ha funzionato, che riguarda la gestione e la messa in sicurezza di tutte le persone coinvolte. Stagione in corso archiviata? Va condotta sino in fondo, poi vediamo in quali tempi. Bisogna capire in questi 15 giorni se si ha una inversione, poi nessuno di noi sa realisticamente quando si ripartirà. Al momento l’indicazione e’ il 3 aprile, poi faremo eventualmente una nuova deadline”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***