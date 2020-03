IOIME (Potenza): “Questo nemico invisibile ci ha tolto il pane quotidiano, non credo si finisca in tempo il campionato”

Portiere attualmente in forza al Potenza con trascorsi tra le fila del Catania, Raffaele Ioime non crede che questo campionato si possa concludere in tempo. Questo il suo pensiero ai microfoni di tuttomercatoweb.com:

“Calcisticamente parlando il rammarico per aver interrotto questo positivo percorso c’è, ma è vero poi che tutti noi, di fronte a quanto sta succedendo, siamo piccoli, il nulla, e fermarsi era una scelta doverosa da parte delle istituzioni, la salute di tutti è al primo posto: e sarebbe stato inutile giocare a porte chiuse, si sarebbero rischiati assembramenti di tifosi fuori dagli stadi e quindi più rischi di contagio. Questo nemico invisibile ci ha tolto il pane quotidiano, la speranza è di uscirne prima possibile. Se ci potrà essere una ripresa del campionato? Onestamente non vedo presupposti nel breve termine per poter andare avanti. E’ dura riprendere per poter finire in tempo questo anno calcistico senza che si accavalli al prossimo, se non si stravolgono tante date la vedo difficile. Ma ripeto, conta prima uscire da questa situazione”.

