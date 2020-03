LO MONACO: “Club di C verso la richiesta di chiusura del campionato”

L’ex Amministratore Delegato del Catania Pietro Lo Monaco ai microfoni di Sportitalia:

“Il 40% delle società di terza serie rischia di scomparire. Il 3 aprile ci sarà un’assemblea generale e si dibatterà di un’unica cosa: la volontà da parte di tutti i club di Serie C di presentare una richiesta per la chiusura del campionato. E’ impensabile continuare una stagione che per la Serie C vuol dire essere già fuori da ogni logica. Questo, di conseguenza, comporterà l’annullamento del campionato, la sospensione degli emolumenti, la possibilità per alcuni giocatori di entrare in cassa integrazione, le tasse bloccate e anche la restituzione delle fideiussioni. C’è da valutare infine la posizione di Reggina, Monza e Vicenza e le soluzioni che si possono prendere”.

