CORONAVIRUS – Guardiola (all. Manchester City): “Torneremo migliori, più gentili e anche un pò più grassi…”

Il Coronavirus continua a diffondersi e sono sempre più numerosi gli appelli a non muoversi da casa, se non per assoluta necessità. In questo senso si mobilita anche il calcio. Tra i tanti messaggi provenienti dalla sport, evidenziamo quello del noto allenatore del Manchester City Pep Guardiola, con battuta annessa:

“Ci manca il calcio, esattamente come manca a voi. Ci manca la vita che facevamo fino a pochi giorni fa. Ma adesso è il momento di seguire le indicazioni degli esperti, dei medici e degli infermieri. Stiamo a casa. Facciamo tutto quello che è nelle nostre possibilità per uscire da tutto questo. Sono sicuro che torneremo ad essere più forti, migliori, più gentili e… anche un po’ più grassi… Stiamo a casa, stiamo al sicuro”.

