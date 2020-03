MAZZARANI: domenica terzo gol stagionale decisivo con la maglia del Catania

E’ salito a quota 7 gol nella classifica marcatori del girone C di Serie C, portando a 24 il numero complessivo di reti da quando indossa la maglia del Catania. Andrea Mazzarani si avvicina in doppia cifra e per la terza volta in questa stagione mette a segno un gol decisivo nell’economia del campionato. Prima del 2-1 fondamentale di domenica scorsa contro la Vibonese, Mazzarani era entrato in misura decisiva nel tabellino dei marcatori regalando i tre punti al Catania sia il 13 ottobre scorso (1-0 al Picerno) che il 9 febbraio a Castellammare di Stabia (0-1 al cospetto della Cavese). Marcature pesanti, come spesso accadde nelle precedenti stagioni vissute sotto il vulcano.

