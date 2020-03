SERIE C: 29/a giornata, a Catania terzo match più seguito sugli spalti

La 29/a giornata di Serie C si è disputata unicamente nel girone C. Tenendo conto dell’affluenza di pubblico sugli spalti, la partita Catania-Vibonese è stata la terza con il maggiore seguito di tifosi. I 4.555 presenti allo stadio “Angelo Massimino” collocano il Catania alle spalle di Bari e Reggina per numero di spettatori: al “San Nicola” hanno seguito il confronto con l’Avellino in 11.568 unità, mentre a Reggio Calabria c’erano 12.046 tifosi ad assistere al sorprendente successo del Monopoli.

