CRISCITIELLO: “Juventus-Inter sarebbe stata da giocare al Sud…”

La disputa di Juventus-Inter ha caratterizzato una lunga serie di polemiche in questi giorni. Michele Criscitiello, Direttore di Sportitalia, si è espresso in questi termini attraverso un editoriale redatto per tuttomercatoweb.com:

“Juventus-Inter sarebbe stata da giocare al Sud. Sarebbe stata l’occasione giusta per valorizzare il nostro campionato e non capisco perché la Supercoppa si può giocare all’estero e qualche partita di campionato delle big non si possa giocare in città come Bari, Palermo, Salerno, Foggia o Reggio Calabria dove hanno fame di serie A e ci sono più tifosi della Juve che in Piemonte. Tifosi che, da una vita, fanno Sud-Nord; sarebbe stato bello e politicamente intelligente riempire al Sud gli stadi, con le immagini che avrebbero fatto il giro del mondo di un’Italia che non si ferma e non si piega”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***