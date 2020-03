MORRONE (Pres. Adicosp): “Club di C i più penalizzati. Non bello vedere spalti vuoti, ma non c’è alternativa”

Calcio italiano costretto alle porte chiuse. Ne parla il presidente dell’ADICOSP (Associazione Direttori Collaboratori Sportivi) Alfonso Morrone, ai microfoni di tuttoc.com:

“Una cosa è certa da questo momento non si può più rinviare nulla altrimenti i tornei finirebbero a ottobre e c’è pure un Europeo da giocare ammesso che si giochi. L’emergenza è emergenza ed ora bisogna solo porre in essere quelle misure che riducano le possibilità di contagio. Senza dubbio i club di C e D sono quelli più penalizzati riguardo la sostenibilità economica. In queste categorie molte società si reggono soprattutto sugli introiti dei botteghini. Auspico che il Governo, attenuata l’emergenza, possa adottare misure per alleviare tali danni. Non sarà bello assistere in Tv partite con gli spalti vuoti ma non c’è più alternativa. Bisogna giocare a porte chiuse”.

