SALANDRIA: “Felice per il gol, crescerò sempre di più”

Francesco Salandria, autore del gol vittoria contro il Bisceglie, rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale rossazzurro:

“Sono molto felice del gol, speriamo sia il primo di una lunga serie. L’importante era proseguire la striscia positiva di risultati. Nel finale c’è stata un pò di sofferenza, partita combattuta su un terreno di gioco che non si presentava al meglio delle condizioni ma era fondamentale vincere ed i tre punti li abbiamo portati a casa anche stavolta. Alla Reggina mi mancava il minutaggio, qui lo sto acquisendo partita dopo partita e crescerò sempre di più. La giocata in occasione del gol? L’abbiamo provata più di una volta in allenamento perchè noi sfruttiamo anche le ripartenze. Ho visto Beleck che ha tagliato portando via l’avversario, mi sono inserito ed ho calciato facendo gol. Sono un giocatore duttile, posso ricoprire qualsiasi ruolo. In questa categoria devi dare il massimo sempre, gara dopo gara. Vogliamo collocarci nella migliore posizione di classifica possibile in chiave Play Off”.

