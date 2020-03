SERIE C – Franchi (Pergolettese): “Giocare a luglio? Non vedo il problema, ma sarebbe triste a porte chiuse”

Numerose opinioni nell’ambito del calcio italiano. Da un lato si schiera il partito dei favorevoli alla ripresa del campionato, dell’altro che si sarebbe favorevole alla sospensione definitiva della stagione. L’esterno offensivo della Pergolettese Stefano Franchi dice la sua ai microfoni del club a riguardo. Ecco le parole evidenziate da tuttoc.com:

“Se la situazione dovesse normalizzarsi, non vedo il problema di andare a giocare fino a giugno e magari anche un po’ di luglio. Fara’ caldo, ma giocando di sera, potrebbe anche essere una cosa nuova e particolare giocare gare di campionato in un periodo in cui solitamente si e’ in inattivita’. Penso anche che attirerebbe molti sportivi il potersi ritrovare allo stadio dopo questi mesi di clausura. Sarebbe triste dover giocare a porte chiuse, senza pubblico: quello spero di no. Chiudere eventualmente qui la stagione e costringere noi giocatori ad oltre 4 mesi di inattivita’, sarebbe molto pesante. Ma l’importante adesso e’ che possa risolversi al meglio l’attuale situazione umanitaria, poi potremo pensare a cosa si potra’ fare e quando”.

