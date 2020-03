SERIE A – Cagliari, Vio e De Bellis: altri ex Catania in entrata e uscita

Nuova importante occasione professionale per Walter Zenga, che torna su una panchina di Serie A prendendo il posto di mister Rolando Maran a Cagliari (via pure il vice Christian Maraner ed il match analyst Gianluca Maran). Non si tratta degli unici ex Catania in uscita. Lascia infatti la Sardegna anche il preparatore atletico Roberto De Bellis, rossazzurro tra il 2012 ed il 2014 e che fece molto bene nella stagione dei record 2012/13, mentre Zenga porta nel suo staff il fedelissimo collaboratore tecnico Gianni Vio, che i tifosi etnei ricorderanno per l’efficacia dei suoi schemi su palla inattiva. In particolare il famoso Catania 3-2 Torino in cui Plasmati – sulla punizione vincente di Mascara – disturbò il portiere avversario abbassandosi i pantaloncini.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***