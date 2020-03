GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Emergenza Coronavirus, ecco la strategia in soccorso dei club. Il Catania prova a superare le difficoltà, è nel nostro cuore”

Intervento telefonico di Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro, ai microfoni di Sport Sicilia Preview facendo il punto della situazione sulle porte chiuse, sui provvedimenti attraverso cui si lavora per tamponare l’emergenza ed il futuro del Catania:

“Abbiamo messo la salute al primo posto, il calcio e lo sport dietro, mantenendo una regolarità del campionato. Personalmente non mi piacciono le partite a porte chiuse perchè non è calcio e determinano un danno economico-finanziario notevole ai nostri club, ma se viene prima il bene del Paese bisogna dire di sì. C’è un intervento che il Presidente della Figc Gravina sta coordinando con le leghe relativamente alle scadenze del 16 marzo (come anticipato), quando dovrà essere corrisposto il pagamento degli emolumenti. Ci sarà un intervento che produrrà un alleggerimento per le società spostando i termini per i pagamenti e versamenti sul piano contributivo e fiscale. Questo raffredderà in parte la situazione. Abbiamo anche chiesto che il Governo adottasse un provvedimento a favore delle 60 società di Lega Pro nell’ambito dell’intervento delle imprese”.

“Modificare il calendario dei Play Off? Al momento non cambiano le date. Le persone normali e sagge, quando gestiscono una situazione d’emergenza, devono prevedere anche cosa succede se la situazione si aggravasse. Mi auguro di no e che questa malaugurata ipotesi non si concretizzi. Altrimenti interverremmo e saremmo in grado di farlo. Intanto questa esperienza ci ha detto che il prossimo campionato dovrà iniziare almeno con una o due settimane d’anticipo”.

“Caso Catania? Il Catania è la storia del calcio italiano, la passione dei tifosi. Il Catania è il calcio. Il Catania è evidente che debba stare nel cuore di chi governa il calcio. E non lo dico per piaggeria, sarebbe veramente sciocco. Il Catania sta provando ad uscire da una situazione complicata da anni. Al momento attuale lavora in qualche modo faticando, però i dirigenti ci stanno mettendo tutta la buona volontà. Ci auguriamo che il Catania rapidamente possa non solo uscire da questa situazione ma riprendere quello che meritano la città ed i tifosi, cioè ricominciare a sognare e pensare di avere un futuro migliore. Se ho parlato con Di Natale? Si parla con tutti. Il Catania è nel nostro cuore”.

