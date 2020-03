TAVANO (ag. FIFA): “Porte chiuse, poi un torneo estivo per ripartire”

L’agente FIFA Diego Tavano, che cura l’interesse di diversi assistiti, ai microfoni di tuttoc.com parla della situazione d’emergenza che riguarda il campionato, fermo a causa dell’emergenza Coronavirus:

“Purtroppo quello che stiamo vivendo è un evento inimmaginabile. Era impensabile doversi fermare per un virus che sta facendo così tante vittime. L’augurio è che si possa trovare il prima possibile una cura e un vaccino per tornare a vivere la nostra vita. Speriamo che tutto passi in fretta. Sono ottimista per la sanità mondiale, sono convinto che a breve si troverà una soluzione. Certo all’inizio sarà un po’ diverso, qualcosa rimarrà dentro di noi ma spero che entro un anno la paura cessi e si torni alla normalità. Si tornerà a giocare però sicuramente a porte chiuse, per far finire i campionati. Credo che ci sarà un torneo estivo per completare e poi si penserà a come ripartire la prossima stagione”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***