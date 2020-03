TORRE DEL GRIFO: il calendario degli allenamenti verso Bisceglie

Il Catania ha svolto oggi, a Torre del Grifo, la prima seduta settimanale in vista della gara con il Bisceglie, in calendario domenica 8 marzo alle 15.00 allo stadio “Gustavo Ventura”. Dopo la sessione di riscaldamento, partite a tema ed esercitazione aerobica. Detto della situazione infermeria e di Davis Curiale che ha sostenuto il primo test in gruppo, la preparazione proseguirà giovedì e venerdì con due sedute pomeridiane. Sabato, in mattinata, rifinitura e partenza per la Puglia.

