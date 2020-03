UEFA – FIFA: sviluppo campionati, contratti e mercato. Si lavora per ripartire

La UEFA, in sinergia con la FIFA e le 55 federazioni affiliate, è al lavoro in questi giorni per capire come rimodulare eventualmente le partite di tutte le competizioni in calendario. Focus sullo sviluppo delle partite che riguardano i campionati europei, sulla possibilità di allungare i contratti dei giocatori in scadenza e di modificare le modalità di trasferimento. Giugno potrebbe essere la data limite per ripartire. Da non scartare l’ipotesi di un cambio di format dei campionati dalle stagioni successive, soprattutto qualora non si riuscisse a concludere in tempo utile l’annata 2019/2020.

