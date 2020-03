VERSO BISCEGLIE – CATANIA: gara da ex per Ebagua, rossazzurro nel 2012

Vedremo se recupererà dai problemi fisici riportati nelle ultime settimane. In ogni caso, domenica pomeriggio, Giulio Osarimen Ebagua sarà avversario del Catania, in quanto militante tra le fila del Bisceglie. I tifosi rossazzurri ricordano la sua esperienza vissuta sotto il vulcano nella stagione 2011-2012. Esordì il 26 febbraio 2012 contro il Novara, subentrando a Gonzalo Bergessio al 59′ della partita vinta per 3-1. Poi, altre due presenze in Serie A chiudendo così la sua avventura al Catania. Nella gara d’andata, purtroppo per la formazione dell’Elefante, mise la sua firma sul definitivo e beffardo pareggio del Bisceglie.

