ASTORINA: “Se non c’è solo il Comitato, bisogna vedere chi offre di più…”

Il Presidente del Catania Gianluca Astorina, nominato anche liquidatore di Finaria, sulla trattativa per la cessione della società rossazzurra al Corriere dello Sport:

“Se con la cordata Pagliara-Pellegrino è davvero finita? Non dovete chiederlo a noi. E’ stata data una prima risposta ed esiste un concordato preventivo in Tribunale per quel che riguarda gli asset di Finaria, Catania compreso. Loro non vogliono partecipare ad aste, però l’affare non può che andare in porto se non attraverso la cosiddetta procedura competitiva. Se ci saranno solo loro, il Catania diventerà probabilmente proprietà del ‘Comitato’, viceversa bisognerà vedere chi avrà offerto di più”.

