DA BIAGIANTI ALLA POLIZIA DI STATO: doni pasquali per il “Garibaldi”

Si avvicina la Pasqua ed in un momento estremamente difficile come quello che stiamo vivendo, il presidio ospedaliero Garibaldi di Catania ha ricevuto nelle ultime ore una serie di doni da destinare ai piccoli bisognosi. Il centrocampista e capitano del Catania Marco Biagianti continua a muoversi in prima linea, donando 50 uova pasquali per i bambini ricoverati presso la Pediatria del Garibaldi Nesima. Hanno fatto altrettanto una rappresentanza dell’Esercito Italiano, consegnando 20 gadget di cioccolata e l’Associazione Rinascendo, con 30 uova pasquali da distribuire ai piccoli ricoverati della Chirurgia Pediatrica. Infine la direzione generale dell’Arnas Garibaldi ha ricevuto una delegazione della Polizia di Stato rappresentata da Ludovico Ariosto e da Laura Romano, su iniziativa del Questore di Catania, Mario Della Cioppa, con ulteriori 50 uova pasquali da destinare anche al reparto di Ginecologia, Ostetricia ed Ematologia. Numerose attenzioni che fanno sentire viva la vicinanza della città di Catania.

