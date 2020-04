CALCIO SICILIANO: Coronavirus, l’ex Catania Grieco segue l’esempio di Biagianti. Maglie all’asta

Solidarietà al primo posto. In questi giorni il centrocampista e capitano del Catania Marco Biagianti ha messo all’asta su Ebay maglie da gioco, pantaloncini e quant’altro raccolti durante la propria carriera. Altrettanto fa l’ex rossazzurro Vito Grieco, attuale allenatore della Sicula Leonzio. In questo caso la società bianconera – che ha portato avanti una raccolta fondi da destinare all’Ospedale di Lentini attraverso la vendita di uova di Pasqua al pistacchio prodotte da Bacco – sottolinea che il ricavato sarà interamente devoluto in maniera diretta alle famiglie molfettesi che versano in condizioni di difficoltà.

