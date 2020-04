CALCIO SICILIANO – Leonardi (Pres. Leonzio): “Gravina silente, perchè abbiamo scioperato a dicembre?”

Il Presidente della Sicula Leonzio Giuseppe Leonardi ai microfoni di Radio Universal, come riportato da tuttoreggina.com, ha illustrato il proprio pensiero sui problemi della Serie C:

“Il vero problema della categoria sono le tasse, bisogna trovare delle soluzioni. Bisogna fare le riforme, il presidente Gravina è molto silente. Non capisco perché abbiamo fatto lo sciopero a dicembre, senza peraltro ottenere nulla. L’unico possibile aiuto concreto per la C è il semiprofessionismo, le tasse affogano i club di serie C. Paghiamo anche i Fondi di fine carriera e io credo che l’AIC deve stare molto calma nell’insultare i presidenti. Gli unici tutelati e garantiti sono i calciatori, nessun imprenditore presenta una fidejussione per garantire gli stipendi dei propri dipendenti: noi presidenti garantiamo gli stipendi dei calciatori tramite la garanzia”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***