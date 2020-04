CANI, l’ex Catania: “Aiuto all’Italia? L’Albania non abbandona un amico in difficoltà”

In merito all’emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del Coronavirus, l’albanese Edgar Cani, che ha indossato anche la casacca del Catania, commenta a Repubblica la mano d’aiuto dell’Albania nei confronti dell’Italia inviando 30 medici e infermieri:

“Non siamo ricchi, ma neanche privi di memoria. L’Albania non dimentica e gli albanesi non abbandonano mai un amico in difficoltà. Oggi più che mai siamo un’unica realtà. Le parole del nostro premier mi hanno emozionato, facendomi tornare in mente i sacrifici dei miei genitori e ricordandomi chi sono e da dove vengo. Quando siamo partiti dall’Albania non avevamo niente. Per noi è stato il viaggio della libertà, io avevo 11 mesi, quindi non ricordo nulla se non attraverso i racconti dei miei genitori. Siamo stati 10 giorni all’interno dell’ambasciata, circa mille persone in uno spazio ristretto, si dormiva ammassati e si mangiava una volta al giorno. Siamo stati trasferiti a Città della Pieve, vicino Perugia, dove mia mamma ha iniziato a lavorare come perito meccanico e io a 5 anni ho iniziato a giocare a calcio. Sono partito dal Cortona, lì mi ha notato il Pescara. Ho giocato un anno con la Primavera abruzzese e ho esordito in prima squadra la stagione successiva in serie C. L’Italia ci ha accolti come figli e adesso sono un uomo felice”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***