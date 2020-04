CATANIA AIUTA CATANIA: aggiornamento al 3 aprile, ecco quanti fondi donati finora

In data 3 aprile 2020, sono già 84.702 euro i fondi donati online dai cittadini che stanno rispondendo all’appello del sindaco Salvo Pogliese per la sottoscrizione di solidarietà “CATANIA AIUTA CATANIA” con il sistema digitale di crowdfunding, per aiutare le numerose famiglie catanesi in difficoltà a causa dell’emergenza del Coronavirus. A questi fondi vanno aggiunti quelli donati tramite bonifico bancario che fanno salire l’importo a circa 200mila euro (50 mila euro li ha versati la Sidra).

Sempre più numerose persone effettuano la propria donazione, con elargizioni di vario taglio, collegandosi tramite pc o smartphone al link https://www.gofundme.com/f/catania-aiuta-catania della campagna di raccolta fondi. Tra coloro che hanno effettuato la donazione, il sindaco e gli assessori della giunta comunale che hanno donato parte dell’indennità mensile, peraltro già decurtata del 30% per via del dissesto dell’Ente. A promuovere la campagna, oltre a Diletta Leotta, gli ex Catania Maxi Lopez, Vincenzo Montella e Nicola Legrottaglie; Giusi Malato, Martina Miceli e Naomi Moschitta; il Calcio Catania, Massimiliano Vinti ma anche Salvo La Rosa, Andrea Lo Cicero, Rosaria Aiello, Tony Di Giovanni e Valeria Palmieri.

Cliccando nella piattaforma digitale www.gofundme.com/f/catania-aiuta-catania, si sceglie “Fai una donazione” da donare alla causa “Catania aiuta Catania” e si indica la somma da versare, minimo 5 euro; si inserisce il proprio nome (ma si può donare anche in maniera anonima) e i dati della propria carta di credito. Il programma GoFundMe – che si sostiene grazie alle offerte che i donatori possono lasciare facoltativamente – protegge, verifica e valida la transazione nella massima sicurezza e trasparenza.

E’ anche possibile sostenere la campagna #Catania aiuta Catania con bonifico bancario, IBAN: IT43D0200816917000105890235 Causale: Catania salva Catania (facoltativo aggiungere cognome e nome o denominazione donatore), intestato a Comune di Catania.

