CATANIA IN LEGA PRO: dal 2015 al 2020, ecco i migliori marcatori rossazzurri stagionali

Cinque stagioni di Lega Pro per il Catania, dopo la retrocessione d’ufficio sancita dalle aule dei tribunali a seguito dell’esplosione dei ‘Treni del Gol’. Anni d’inferno per l’Elefante che ha provato a risollevarsi, senza successo. La stagione più proficua è stata sicuramente quella vissuta nel 2017/2018, prima gestione Lucarelli. Un Catania che andava fortissimo in trasferta, eccezion fatta per alcune battute d’arresto (clamoroso il 5-0 di Monopoli, ndr). L’annata fu caratterizzata soprattutto dai gol di Curiale, che siglò qualcosa come 17 reti. Purtroppo però, paradossalmente, il Catania mancò in casa il salto di qualità perdendo punti fondamentali al “Massimino”.

Ma quali sono stati i migliori marcatori rossazzurri stagionali in Lega Pro? Li abbiamo menzionati di seguito. A cominciare da Calil, autore di un girone d’andata strabiliante ma anche di una seconda parte di campionato deficitaria. Presente anche Ripa, spesso determinante fuori casa. Esperienza non proprio esaltante per Marotta che, comunque, è riuscito ad arrivare in doppia cifra. Non manca all’appello Mazzarani, quasi sempre decisivo. Lodi ha raggiunto quota 15 nell’annata 2018/19. Di Grazia, nella difficile annata 2016/17, di gol ne mise a segno 7. Indimenticabile la tripletta rifilata al Messina. Figurano anche Russotto, genio e sregolatezza tradito dal carattere fumantino, e Di Piazza, ceduto quest’anno al Catanzaro finendo al centro di qualche polemica.

2015/2016

Caetano Calil, 11 reti

Andrea Russotto, 6 reti

2016/2017

Andrea Mazzarani, 9 reti

Andrea Di Grazia, 7 reti

2017/2018

Davis Curiale, 17 reti

Francesco Ripa, 9 reti

2018/2019

Francesco Lodi, 15 reti

Alessandro Marotta, 10 reti

2019/2020

Andrea Mazzarani, 7 reti

Matteo Di Piazza, 6 reti

