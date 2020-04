CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, Di Grazia interrompe una serie di sconfitte

La tredicesima vittoria del Catania nel campionato di Lega Pro 2016-17 interruppe una lunga serie di sconfitte consecutive (cinque in totale) che nei fatti ridimensionarono gli obiettivi stagionali della formazione rossazzurra, costretta ad inseguire l’ultimo piazzamento utile in chiave playoff.

Il 5 aprile 2017 gli etnei superarono la Virtus Francavilla al “Massimino” con il più classico dei risultati (1-0). In panchina sedeva Giovanni Pulvirenti, chiamato a traghettare la squadra nel finale di campionato a seguito delle dimissioni di Mario Petrone. La sfida con la compagine pugliese fu decisa da un gol siglato nel primo tempo dal gioiellino di casa Andrea Di Grazia, autore di un’ottima stagione sul piano personale (32 presenze e 7 gol in campionato).

Il Catania scese in campo con Pisseri tra i legni, Parisi, Drausio, Bergamelli e Djordjevic a presidiare la retroguardia, Scoppa, Biagianti e Mazzarani a centrocampo e Russotto, Pozzebon e Di Grazia in avanti. Nel primo tempo gli etnei provarono a verticalizzare molto il gioco. Dopo due minuti Mazzarani lanciò in profondità Russotto, il quale si vide respingere la propria conclusione dal portiere. Il gol fu il frutto di un’azione “fotocopia”: pregevole il movimento di Di Grazia su lancio di Russotto e altrettanto il colpo di tacco a scavalcare l’estremo difensore ospite (20′). I rossazzurri provarono a chiudere i conti già nel primo tempo ma Biagianti si vide negare la gioia del gol (31′).

Nella ripresa il Catania rischiò di farsi riprendere dalla Virtus Francavilla, complice l’uscita imprevista di Bergamelli per infortunio e un atteggiamento pressoché rinunciatario. L’occasione più propizia in favore dei pugliesi fu un tentativo in acrobazia del franco-congolese Ayina con palla che si stampò sulla traversa. La sofferta vittoria diede un po’ di linfa vitale ad un gruppo sfiduciato dai modesti risultati conseguiti nel girone di ritorno.

TABELLINO PARTITA

MARCATORI: 21′ Di Grazia

CATANIA (4-3-3): 12 Pisseri; 28 Parisi, 6 Drausio, 3 Bergamelli (dal 45′ 15 Mbodj), 20 Djordjevic; 27 Biagianti, 5 Scoppa, 32 Mazzarani (dal 65′ 4 Bucolo); 10 Russotto, 9 Pozzebon (dall’83’ 11 Barisic), 23 Di Grazia. In panchina: 1 Martinez, 26 De Rossi, 33 Manneh, 24 Di Cecco, 30 Piermarteri, 18 Di Stefano, 21 Fornito, 35 Tavares. Allenatore: Pulvirenti.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): 1 Albertazzi; 13 Pino, 5 Idda, 3 Vetrugno; 20 Triarico (dal 54′ 18 Albertini), 19 Prezioso, 10 Galdean, 23 Alessandro, 4 Pastore (dall’82’ 6 Gallù); 27 Abate, 9 Nzola (dal 75′ 7 Ayina). In panchina: 22 Costantini, 28 Casadei, 8 Biason, 25 Finazzi, 18 Turi, 17 Salatino. Allenatore: Calabro.

ARBITRO: Cipriani della sezione di Empoli

AMMONITI: Nzola, Biagianti, Pastore, Pozzebon

