COMUNE DI CATANIA: Coronavirus, pubblicato avviso per domande Buono Spesa di 400 euro

Nota ufficiale Comune di Catania

In attuazione di quanto disposto dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e dalla deliberazione n. 124 del 28/03/2020 della Regione Siciliana che stanziano per ciascun Comune risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, in questo periodo di assoluta emergenza sanitaria determinata dal Covid-19. L’Amministrazione Comunale rende noto che, a fronte del nuovo bisogno assoluto, le famiglie in difficoltà potranno accedere alla suddetta solidarietà alimentare attraverso l’utilizzo di una card, spendibile per generi alimentari e/o beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali indicati in elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Catania.

Possono accedere i Cittadini residenti nel Comune di Catania in possesso dei seguenti requisiti:

persone e nuclei familiari che versano in stato di bisogno già noti ai servizi sociali;

persone e nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria che si trovano in stato di bisogno con mancanza di denaro/liquidità a causa della perdita di lavoro, dando priorità ai soggetti e nuclei familiari che disoccupati/inoccupati non beneficiano di sostegno pubblico (RDC-REI-NASPI-Indennità di mobilità-Cassa Integrazione Guadagni e altre forme di sostegno). Si ricomprendono in tale categoria anche coloro che sono titolari di azienda in forma singola o associata e titolari di partita IVA che hanno dovuto chiudere o che hanno subito drastiche diminuzione di reddito, lavoratori occasionali che, pur avendo contratti attivi, hanno subito una contrazione del lavoro;

persone e nuclei familiari in stato di bisogno, ma percettori di sostegni pubblici, solo dopo avere esaurito la platea dei soggetti e nuclei familiari di cui sopra.

La card avrà una disponibilità di 400,00 euro, di cui 300,00 euro per generi alimentari e 100,00 euro per prodotti di prima necessità.

La domanda/dichiarazione, pena la decadenza, deve essere redatta su apposito modello online, entro e non oltre le ore 12:00 del 10/04/2020.

Verrà tenuta in considerazione solo una domanda per nucleo familiare, la prima domanda recepita in ordine cronologico.

Le modalità di consegna della card verranno comunicate con ulteriore avviso.

Per ulteriori informazioni telefonare ai seguenti numeri: 3897819211 – 3288216050 – 3275346270 – 0957422659 o inviando un’email all’indirizzo: buonospesa@comune.catania.it

Per la compilazione assistita telefonare ai seguenti numeri: 0957422511 – 0957424410 – 0957504321 – 095444833 – 3316359124.

===>>> Il modello da compilare

