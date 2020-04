COMUNE DI CATANIA: Coronavirus, i requisiti di accesso al Buono Famiglia

In attuazione della strategia di intervento del PON Metro – Asse 3 – Servizi per inclusione sociale, finalizzato all’erogazione di servizi di supporto e assistenza a famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo, e con riferimento ai servizi fruibili attraverso l’intervento denominato “Buono Famiglia”, si informano i Cittadini residenti nel Comune di Catania, in possesso dei requisiti sotto elencati che è possibile presentare domanda per l’accesso alla misura per la durata di mesi quattro.

Requisiti di accesso:

• Non essere percettore di quota a supporto del canone di locazione prevista dal Reddito di Cittadinanza ;

• Avere un ISEE aggiornato con valore inferiore a €. 9.036;

• Essere in situazione di disagio abitativo dovuto a:

– provvedimento giudiziario di sfratto già convalidato o in corso di convalida;

– Ordinanza di sgombero per motivi di pubblica incolumità e/o per motivi di sicurezza pubblica legati a calamità naturali;

– Provvedimento di separazione, non per violenza domestica (giusta legge n. 69 del 19/07/2019), con consequenziale allontanamento dall’abitazione familiare;

– Abitare in alloggio che verte in condizione di precarietà cosi come definito dalla legge 1035 del 1972.

• Essere in condizioni di morosità legata al basso reddito per:

• perdita di lavoro; –

• applicazione di ammortizzatori sociali;

• gravi malattie di un componente del nucleo familiare;

• Essere in stato di emergenza sociale di natura abitativa causata da gravi eventi calamitosi, anche in deroga alla soglia di accesso così come prevista dall’art. 6 del Regolamento di Assistenza Economica, approvato con atto deliberativo di G.C. n 12 del 31.01.2020.

La domanda/dichiarazione, pena la decadenza, deve essere redatta su apposito modello, qui allegato, e presentato online entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso tramite Email al seguente all’indirizzo: buonofamiglia@comune.catania.it corredata di copia di valido documento di riconoscimento e Codice Fiscale e/o Tessera Sanitaria.

La presente misura è rivolta anche a coloro che sono già presi in carico dall’Agenzia Sociale per la Casa.

Successivamente alla presentazione della domanda/dichiarazione i potenziali beneficiari delle misure di intervento saranno contattati dalle assistenti sociali dell’Agenzia per la Casa, per la definizione del piano assistenziale alla luce delle dichiarazioni rese.

Le domande saranno prese in carico in ordine cronologico di arrivo e fino a esaurimento delle risorse disponibili, salvo eventuali stanziamenti suppletivi.

Per ulteriori informazioni e per contattare l’Agenzia per la Casa i numeri di telefono sono i seguenti: 095/7422692 oppure 095/7422675 ai quali si risponderà dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 13.30

Leggi e/o scarica

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***