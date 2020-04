CORONAVIRUS A CATANIA: continua l’attività di sanificazione su tutto il territorio

Nota ufficiale Comune di Catania

Proseguono le attività di sanificazione e disinfezione su tutto il territorio comunale disposte dal sindaco Salvo Pogliese e dall’assessore all’Ecologia, Fabio Cantarella, per prevenire il rischio di contagio da Coronavirus. L’Amministrazione comunale effettuerà le prossime operazioni di bonifica, dal 18 al 28 aprile, con squadre dell’Ecologia e in sinergia con la Polizia di Stato che ha messo a disposizione un mezzo speciale.

Questo il calendario, con orari serali e notturni a partire dalle 22.30:

18 aprile – centro, piazza Cavour, piazza Roma, piazza Stesicoro, corso Sicilia, piazza Università, piazza Duomo, via Etnea;

20 aprile – via Plebiscito, da via Santa Maddalena al semaforo di via Vittorio Emanuele II, Santo Bambino;

21 aprile – via Plebiscito dal semaforo di via Vittorio Emanuele II fino a via Cristoforo Colombo, San Cristoforo;

22 aprile – piazza Palestro, Acquicella, Concordia, piazza Caduti del Mare;

23 aprile – Civita, Stazione centrale;

27 aprile – Zia Lisa, Villaggio Sant’Agata;

28 aprile – San Giuseppe La Rena, Villaggio Santa Maria Goretti.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***