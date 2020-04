CORONAVIRUS: mascherine certificate, azienda catanese tra le prime in Italia

Ad aver ottenuto la certificazione Ce per le mascherine come dispositivo medico Cee 93/42 Classe 1 – tra le prime in Italia – c’è anche un’azienda catanese (con sede a Belpasso, ndr) che produce beni di consumo monouso per l’igiene intima, in particolare assorbenti femminili e pannolini per bambini. Dopo tre settimane, il test effettuato al Politecnico di Milano è stato superato positivamente. La Parmon SpA, da lunedì, vedrà nascere la prima mascherina Ce Classe 1 prodotta industrialmente in Sicilia. Nel medesimo giorno è previsto l’avvio della produzione con una capacità iniziale di 300.000 mascherine al giorno.

