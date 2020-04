CORONAVIRUS: vaccino, a fine aprile primi test accelerati sull’uomo in Inghilterra

Giunge una lieta notizia. Inizieranno a fine aprile in Inghilterra i test accelerati sull’uomo, su 550 volontari sani, del vaccino anti-Coronavirus messo a punto dall’azienda Advent-Irbm di Pomezia insieme con lo Jenner Institute della Oxford University. La previsione è quella di rendere utilizzabile il vaccino già a settembre per vaccinare personale sanitario e Forze dell’ordine in modalità di uso compassionevole. Alla base un finanziamento di rilevante entità per velocizzare ulteriormente lo sviluppo e la produzione industriale del vaccino.

