ASTORINA PRECISA: “Pulvirenti, cariche Catania azzerate ma resta socio maggioranza Finaria”

Attraverso una lettera indirizzata a La Sicilia, il Presidente del Catania Gianluca Astorina fa chiarezza in merito all’articolo pubblicato ieri dal medesimo quotidiano attraverso il quale si evinceva l’addio definitivo di Antonino Pulvirenti. All’interno della lettera viene precisato che Pulvirenti non ricopriva alcuna carica sociale in seno al club rossazzurro, prima ancora che venisse consegnata la relazione dei commissari giudiziali della Meridi al Tribunale, e che lo stesso rimane il socio di riferimento di Finaria, che detiene il 95,4% delle quote azionarie del Calcio Catania S.p.A.

Astorina aggiunge che “non c’è alcun abbandono collettivo ma un normale avvicendamento al vertice del Calcio Catania“. I componenti del consiglio amministrativo esercitano le proprie funzioni “ai sensi della legge e con il dichiarato intento di garantire al club una forma di continuità aziendale che possa assicurare il mantenimento dell’attività, cioè la sopravvivenza della matricola 11.700 e dei livelli occupazionali”.

Relativamente alla cessione societaria, la responsabilità di Finaria “riguarda anche cifre, modalità e tempistiche che dovranno rispettare un profilo di congruità proprio in considerazione dei creditori e non certo in danno degli stessi, soppesando inoltre inevitabili risvolti tecnico-giuridici correlati alla cessione di un asset rilevante qual è il Calcio Catania S.p.A.”.

