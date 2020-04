IL SINDACO: “Catania risorge sempre, amiamola come noi stessi”

Il Sindaco di Catania Salvo Pogliese via Facebook:

“Con un impegno totalizzante, ogni giorno rinnovo la mia scelta d’amore per Catania. Nella guerra al virus, la gratitudine va al personale sanitario, alle forze dell’ordine, e un ricordo sincero per le vittime innocenti. Ma per antica tradizione la nostra Catania risorge sempre, perché il cuore dei suoi cittadini è grande e generoso. Amiamo la nostra splendida Città come noi stessi”.

