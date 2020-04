ASTA BIAGIANTI: ecco le maglie di quali giocatori del Catania ed ex rossazzurri aggiudicate

Se è stata raccolta una somma di denaro importante nell’ambito dell’iniziativa di solidarietà agli ospedali catanesi che lottano contro il Coronavirus, come già detto il merito va attribuito a Marco Biagianti, ma anche a coloro i quali hanno appoggiato l’idea del capitano e tutti coloro i quali si sono aggiudicati quanto messo a disposizione all’asta su Ebay. Biagianti ha puntato forte sul materiale degli ex Catania (non in tutti i casi divise a strisce rossazzurre, ndr) che ha fruttato più di 7mila euro dei 19mila complessivi:

Cristian Llama (75 euro – maglia e 75 euro – pantaloncini)

Maxi Lopez (92 e 274 – maglie; 92 – pantaloncini)

Takayuki Morimoto (250 – maglia)

Ciro Capuano (230 – maglia)

Mariano Andujar (251 – maglia)

Michele Paolucci (242 – maglia)

Jean-François Gillet (116 – maglia)

Alessandro Bastrini (71 – maglia)

Alejandro Gomez (1.920 – maglia)

Marco Ferrante (226 – maglia)

Simone Pesce (257 – maglia)

Luka Bogdan (54 – pantaloncini)

Sebastian Leto (128 – maglia)

Francesco Lodi (187 – maglia)

Gennaro Delvecchio (79 – maglia)

Pablo Barrientos (267 e 187 – maglie)

Paolo Bianco (81 – maglia)

Lucas Castro (123 – maglia)

Blazej Augustyn (123 – maglia)

Ezequiel Schelotto (102 – maglia)

Alfredo Donnarumma (108 – maglia)

Christian Terlizzi (82 – maglia)

Armando Pantanelli (91 e 106 – cappellini)

Andrea Catellani (45.50 – pantaloncini)

Davide Baiocco (140 euro – pantaloncini)

A queste aggiungiamo il materiale di chi milita nel Catania:

Marco Biagianti (415, 187 e 114 – maglie; 177 – felpa, 112 – pantaloncini, 137 – scarpini)

Davide Di Molfetta (111 – maglia)

Jacopo Furlan (221 – maglia)

Kalifa Manneh (102 – pantaloncini)

Giovanni Marchese (87 – maglia)

l’attuale tecnico Under 17, Orazio Russo (150 – maglia)

Iniziativa di successo che, non a caso, è stata imitata dall’ex calciatore del Catania, l’attuale tecnico della Sicula Leonzio Vito Grieco. E’ bene sottolineare, comunque, che tutto il calcio si sta mobilitando per venire in soccorso di ospedali e famiglie in difficoltà. In un momento in cui non si parla di calcio giocato, grande protagonista in campo è la solidarietà.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***