JEDA: “Catania, non mi aspettavo questa situazione. Dispiace molto”

Le considerazioni sulla stagione complessivamente disputata dal Catania, ad opera dell’ex attaccante rossazzurro Jedaias Capucho Neves, meglio conosciuto come Jeda, ai microfoni di tuttoc.com:

“Mi aspettavo di più dai rossazzurri, parliamo di una piazza importante per la categoria. Non è facile rialzarsi in momenti così e non mi sarei mai aspettato di vedere il club in questa situazione. Mi dispiace molto e spero che possa tornare presto ad alti livelli perché se lo merita, sia la città che la tifoseria. Sicuramente la crisi economica influenza molto l’aspetto sportivo. Per attirare investitori bisogna avere e fare programmi seri e concreti”.

